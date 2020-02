Moerdijkbrug weer open, maar A16 gaat rond 13.00 uur dicht voor bergen van gekantelde vrachtwagen

Het verkeer op de A16 van Rotterdam naar Breda kan weer over de Moerdijkbrug. Twee van de drie rijstroken zijn iets na negen uur vrijgegeven. De gekantelde vrachtwagen, die voor de problemen zorgde, ligt op de rechterrijstrook. De berging van de truck gebeurt rond 13.00 uur. Dan gaat de A16 opnieuw dicht.

Het ongeluk zorgde maandagmorgen voor veel vertraging in beide richtingen. De ANWB adviseerde weggebruikers om te rijden via de A29.

Waarschuwing voor windstoten

Mensen die maandag de weg op moeten of met de trein of het vliegtuig ergens naar toe willen, krijgen mogelijk nog te maken met vertragingen door de harde wind of gevolgen van de storm Ciara. Het KNMI heeft voor maandag code geel afgegeven voor zware windstoten.