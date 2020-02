Vrienden van Flynn verslagen na vondst van lichaam: 'Geen woorden voor de pijn die ik nu voel'

“Hey maatje, in wat voor hiernamaals je nu ook mag zijn. Ik hoop dat je je plekje en je rust gevonden hebt...”, schrijft beste vriend Kevin van Veggel op Facebook.

En Chayenne schrijft: “Rip Flynn Postduif wat gaan we je allemaal zo verschrikkelijk missen.. alle leuke dingen en grappen, denk ik nog dagelijks aan hoe jij over de tafel viel omdat je te veel gedronken had...”

“Hij heeft ons leven zo verrijkt. Zijn eigen kijk op de wereld, humor, zo’n groot gat in m’n hart”, schrijft Gisela Basten.

Nooit meer iets vernomen

Kevin vierde de jaarwisseling in Helmond met zijn vriend Flynn uit Heerlen. Ze gingen naar Appie's Bar in het centrum van de stad en Flynn verliet net iets eerder de kroeg aan Noord Koninginnewal, dan zijn maatje. Vervolgens werd niets meer van hem vernomen.

LEES OOK: Familie vermiste Flynn Posthumus wanhopig: tips en camerabeelden leveren niets op

Het lichaam van Flynn werd bij de Zuid-Willemsvaart in Helmond gevonden. (Foto: Harrie Grijseels)

De familie maakte zich meteen grote zorgen. Er kwamen veel tips over de verdwijning van Flynn binnen bij de politie. Er werd geflyerd en camerabeelden uit de omgeving werden onderzocht. Maar dit liep telkens op niets uit.

Zaterdag werd het lichaam van Flynn gevonden bij de Kanaaldijk-Zuid in Helmond. Zijn vrienden halen mooie herinneringen op, op Facebook.

Lees hieronder de herinneringen van zijn beste vriend, Kevin van Veggel:

Hey maatje, in wat voor hiernamaals je nu ook mag zijn. Ik hoop dat je je plekje en je rust gevonden hebt... Ongelofelijk hoe dit alles gelopen is.. En nog steeds niet te geloven dat jij er nooit meer zal zijn.. Nooit meer samen op de grond liggen van t lachen om de droogste series.. Nooit meer samen League of legends, Guild wars of Age of Empires spelen.. Nooit meer samen aan de zuip tot in de late uurtjes... Ik heb er gewoon geen woorden voor man.. De pijn die ik nu voel...

Je vroeg me wel eens waarom we vrienden waren, en zei me wel eens dat je je afvroeg of mensen wel echt graag met je hingen of alleen maar uit medelijden... Nou ik hoop dat je hebt kunnen toezien hoe je een hele groep geweldige mensen bijeen hebt gebracht.. Die stuk voor stuk allemaal heel veel om je geven en van je houden.. Maar dat mag ook wel man, want je was een geweldig en uniek persoon. En niemand die jou heeft gekend die jou ooit gaat vergeten.. Want gast wat mocht jij er zijn.. Niemand anders die zo gek was om met mij samen in een prinsessenjurk met carnaval op stap te gaan.. Met niemand beleefde ik die avonturen die ik met jou beleefde.. En al die mooie geweldige herinneringen ga ik koesteren.. Voor altijd ga ik je bij me dragen.. Want iemand als jij ga ik ook nooit meer in mijn leven vinden..

Durf te wedden dat je nu zit te hangen met een paar leuke engeltjes en een pilsje drinkt, of je baard aan het vergelijken bent met die van Jezus.. Of je stuurt een mierenleger aan om de grote stad daar te bestormen. Hoe dan ook.. ik hoop dat je je plekje gevonden hebt.. Ik hou van je maat, en draag je voor altijd in mijn hart. Want met een beetje droge kijk op de wereld, en met jouw humor in mijn achterhoofd, ben je toch een beetje overal nog bij me.

Ik wil hierbij ook graag alle familie, vrienden en naasten van Flynn veel sterkte wensen. Gecondoleerd.. En koester de geweldige momenten die je met deze kerel had!

En ook een dankjewel naar iedereen die ons op welke manier dan ook gesteund heeft in deze moeilijke tijden.