'PSV heeft weg naar boven weer gevonden, ze spelen weer als team'

Het was bar en boos buiten dus bleven René en Willy lekker de hele dag binnen en genoten ze nog even na van de wedstrijd van PSV tegen Willem II (3-0). Maar is het lek nu boven? “Bijna, denk ik. Zo gaat het de goeie kant op. We hebben de wind mee, haha”, lachte Willy in de uitzending van Wakker, maandagmorgen.

René is wat kritischer: “Af en toe was het wel goed. Maar ik vond ‘t toch vrij matig wat PSV presteerde, zaterdagavond.”

Willem II viel enorm tegen

En over Willem II was René helemaal niet te spreken: “Van Willem II had ik veel meer verwacht, die vielen enorm tegen. Als je dit vergelijkt met de uitwedstrijd tegen AZ (1-3, red.), dan viel dit enorm tegen. Het leek wel een soort angst, omdat ze al jaren geen puntje meer hebben meegenomen uit Eindhoven. En dat blijft nu ook zo.”

Willy ziet toch meer lichtpuntjes dan zijn broer: “Ik zag weer heel veel spelvreugde. En dat is zoals wij ‘t graag zien. Eindelijk weer eens lekker voetballen, als team fungeren. Dat vond ik heel positief.”

“PSV vindt langzaam maar zeker de weg naar boven weer”, meent Willy. “Deze 3-0 geeft vertrouwen voor de uitwedstrijd tegen ADO, zaterdag. Dat is belangrijk, want daarna wachten Vitesse uit en Feyenoord thuis. Dat zijn drie belangrijke wedstrijden. Als je negen punten haalt, dan sta je weer derde.”

Als helden onthaald

De spelers en trainers van PSV werden zaterdagavond als helden onthaald bij het Philips Stadion. De supporters wilden duidelijk laten merken dat ze achter het team staan, nadat het flink uit de hand liep na de teleurstellende thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1).

Rene: “Zo kan het ook in Eindhoven, zo’n ontvangst van de spelers. Zo steek je ze echt een hart onder de riem en ben je echt supporter van PSV. Wat gebeurd is, is gebeurd. Zand erover en gewoon verder gaan. Deze 3-0 is een mooie overwining. Ze moeten lekker zo door gaan.”

Beluister hieronder het hele gesprek met Willy en René: