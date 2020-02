Janneke Berghuis is Europese top in het mogulskiën: 'Het is een beetje uit de hand gelopen'

De winterspelen zijn het doel voor de lange termijn. De tiener heeft nog wat stappen te zetten voor ze mag hopen op deelname aan de Olympische Spelen. Maar dat ze veel talent heeft, is wel duidelijk. Dat is te zien aan de resultaten die ze neerzet dit seizoen. In het radioprogramma De Zuidtribune noemt ze haar eerste zege ‘ontzettend gaaf’. Na de run was ze superblij. Terecht, want het is een bijzonder knappe prestatie.

Maar hoe kom je als meisje uit Mierlo aan de Europese top in het mogulskiën?

"Dat is een hele goede vraag. Mijn moeder skiede bij een club in Valkenswaard. Ik vond dat geweldig. Ik wilde daar ook bij. Toen ik tien was, ben ik daar voor het wedstrijdteam gevraagd. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Nu ben ik hier."

Maar hoe word je dan zo goed, als Brabantse in deze sport?

"Indoor kunnen we in Nederland echt heel goed op sprongen trainen. Dan zie je ook dat ik nummer één van Europa ben. Voor mijn sprongen heb ik altijd de hoogste scores, omdat we zo goed kunnen trainen. In de zomer ben ik overal en nergens te vinden. Van Oostenrijk naar Zwitserland en Frankrijk. Als er sneeuw of een waterschans te vinden is, ben ik er te vinden."

Een waterschans?

"Ja! In de zomer trainen we onze sprongen eerst op de trampoline, daarna op de waterschans. Dan land je in het water. Dat geeft iets meer mee dan sneeuw. Het is dus fijn om even te oefenen voor je het in de sneeuw doet."

Hoe is het te combineren, het skiën en je studie?

"Ik ga nu naar Finland, daarna heb ik wedstrijden in Rusland en een afsluitende wedstrijd in Finland. En dan volgen nog mijn allereerste World Cup-wedstrijd en het jeugd WK. En dat combineer ik met 5 HAVO op de topsportschool in Eindhoven, maar daar ben ik niet zo vaak. Ik heb mijn eindexamenjaar mogen spreiden. Vorig jaar heb ik vier vakken afgesloten, dit jaar hopelijk twee. En dan ga ik daarna proberen commerciële economie te doen."

Kijkend naar de sport, wat is dan de droom die je waar wil maken?

"De Olympische Spelen. Dat is echt de grote droom. Ik hoop dat ik daar ooit terechtkom. Ik heb nu te horen gekregen dat ik aan het einde van dit seizoen mijn eerste World Cup mag skiën. Volgend seizoen mag ik de hele tour skiën. En dan kijken we hoe het gaat. Maar het grote doel daarna is skiën op de Olympische Spelen."