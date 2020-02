De auto van Jan werd verpletterd door een boom: 'Hier kunnen ze niets meer van maken'

Jan zit in de woonkamer een kopje thee te drinken, als hij buiten een raar geluid hoort. Jan beschrijft: "Het klonk alsof er een tak tegen mijn huis aan viel." Als hij zijn voordeur opent om te kijken of hij schade heeft, weet hij niet wat hij ziet. "Recht voor mijn deur lag een enorme boom. Ik keek zo in de kroon."

Een beetje bekomen van de schrik, ziet hij dat zijn Opel Zafira onder de boom ligt. Jan: "Ik zag meteen dat de schade groot was. Maar toen de boom vanochtend van de auto werd getakeld en ik het echt goed kon zien, schrok ik wel. Hier kunnen ze niets meer van maken."

Bekijk hier de schade aan de auto van Jan:

Niet verzekerd

Jan is waarschijnlijk niet verzekerd voor stormschade. "Dat is wel balen. Maar ik ben vooral opgelucht dat er niemand gewond is geraakt. Vlak voordat de boom omviel, is er nog iemand in zijn auto gestapt en weggereden. Als de boom toen om was gewaaid, dan was het heel anders afgelopen."

Twee andere auto's werden wel geraakt. Jan: "Een auto is ook geplet. De andere kon nog wel rijden, maar had in ieder geval een kapotte achterruit. Ik heb meteen 112 gebeld. Want die boom blokkeerde de hele weg en dat was gevaarlijk. Binnen tien minuten was de brandweer hier en werd de weg afgezet."

Al langer zorgen

Jan noemt het 'stomme pech' dat net zijn auto door een vallende boom werd geraakt. Toch waren er in de Professor Gimbrèrelaan al langer zorgen om de bomen. "We hebben al eerder bij de gemeente aangegeven dat er vaak takken uit de bomen vielen. Daarop zijn ze een keer komen controleren of de bomen nog gezond waren. Maar ik heb nooit gehoord wat de uitslag was van dat onderzoek. We willen de bomen niet weg hebben want ze horen bij de straat. Maar het begint nu wel gevaarlijk te worden. Ik maak me zorgen om de volgende storm."

In de Professor Gimbrèrelaan staan veel grote oude bomen

Hulp van buren

Voor Jan ziet er niets anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe auto. Tot die tijd bieden zijn buren gelukkig uitkomst. "Verschillende mensen uit de straat hebben al aangeboden dat we hun auto mogen lenen als we ergens naar toe willen gaan. Het is mooi om te zien dat zoiets vervelends als stormschade ook verbroedert."