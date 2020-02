Bewoners brandend huis kunnen niet bij sleutels, brandweer forceert voordeur

De brandweer heeft maandagmorgen twee bewoners uit een huis aan de Laan van Tolkien in Geldrop gehaald. Er woedde brand in de woonkamer. De bewoners konden niet naar buiten omdat de sleutels bij de brandhaard lagen.

De brandweer werd gebeld door omstanders, die daarna probeerden om de voordeur te forceren. De bewoners stonden op dat moment in de gang, maar ze konden de voordeur niet openen omdat de sleutels in de woonkamer lagen.

Gevaarlijke situatie

"De deur van de woonkamer was dicht en dat was maar goed ook", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Het vuur is daardoor gesmoord. Als de bewoners de deur hadden geopend, was een hele gevaarlijke situatie ontstaan."

Uiteindelijk wist de brandweer de voordeur te forceren en konden de bewoners naar buiten. Ze hadden last van ingeademde rook en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens de woordvoerder is het van belang dat huissleutels in de buurt van de voordeur op een vaste plek worden bewaard. "Zodat je altijd snel naar buiten kunt. Als de sleutels in een andere ruimte liggen, ontstaan situaties zoals nu in Geldrop."

Schade

De schade in de woning is groot. “Het hele huis zit onder de roet.” Wanneer de bewoners naar huis kunnen, is niet duidelijk.