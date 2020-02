Man die bestelbus in brand stak in Oss, filmde zijn daad en plaatste video online

De verdachte die maandagmorgen werd opgepakt na een autobrand in Oss, heeft zijn daad gefilmd en op social media geplaatst. Dat meldt de politie. Het gaat om een 26-jarige man uit Polen, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het is volgens de politie nog niet te zeggen of de man verantwoordelijk is voor de vele autobranden in Oss van de afgelopen maanden. De verdachte wordt momenteel verhoord. "Daarin wordt dit mogelijke verband meegenomen", laat een woordvoerder weten.

Getuigen

De man kon door duidelijke verklaringen van getuigen snel worden aangehouden. Daarna bleek dat hij de brandstichting had gefilmd.

De bestelbus brandde maandagmorgen rond acht uur uit op het Raadhuishof. Na zijn arrestatie werd hij te voet naar het politiebureau gebracht.