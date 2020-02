De 'bitcoindroom' van Tim spat uiteen: huis niet verkocht voor dertig bitcoins

Het was ook bijna een onmogelijk missie. Tim wilde graag zijn huis verkopen voor de digitale munt. Alleen doen we in Nederland nog niet veel met bitcoins.

Deskundige Matthijs Harmsen uit Veghel werkt bij bitcoinbedrijf BLOX. Hij zegt dat we in Nederland hooguit een pizza met de digitale munt betalen, bij Thuisbezorgd.nl. “Het verkopen van een huis had natuurlijk gekund. Eindhoven was interessant omdat je daar veel expats hebt zitten. Tim kon daarmee een bepaalde doelgroep aanspreken. Alleen kon je op zijn huis bieden vanaf 250.000 euro óf je kon het kopen voor dertig bitcoins. Op dat moment was dat omgerekend boven de 300.000 euro. Bitcoinbezitters zouden dan 50.000 euro extra betalen. Ik denk niet dat ze dat willen.”

Volgens Harmsen wordt de bitcoin nog vooral als een investering gezien. “De bitcoin is op dit moment nog niet echt een betaalmiddel, maar een belegging. Wie bitcoins heeft, houdt ze liever vast omdat ze denken dat ze meer waard worden. Wie wel veel bitcoins wil uitgeven, kan bijvoorbeeld terecht bij Virgin Electic. Je kan voor 250.00 dollar in bitcoins een ticket naar de ruimte kopen. Dan kun je heel even in de ruimte zweven. Je kan het snel overmaken en zo snel je ticket betalen.”

Dubieuze man

Tim zegt dat er uiteindelijk wel iemand was die de dertig bitcoins wilde overmaken. “Het was een dubieuze man uit Zuid-Europa. Die wilde het blind kopen voor dertig bitcoins. Ik wilde eerste kennismaken en horen hoe hij aan de bitcoins kwam. Ik heb hem niet meer gezien.”

Tim vindt het jammer dat het niet met de bitcoins gelukt is. “Ik had graag gezien dat die techniek zich sneller ontwikkelt.” Toch geeft hij niet op. “ Nu ga ik het met mijn zelfgemaakte schilderijen proberen. Die ga ik online verkopen, voor bitcoins.”