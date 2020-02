Jumbo in Drunen ontruimd vanwege 'gekke lucht'

De Jumbo in Drunen is maandagmorgen met spoed ontruimd. Er hing een gekke lucht in de supermarkt en de brandweer heeft het zekere voor het onzekere genomen en iedereen naar buiten gestuurd. Na een half uur kon de winkel weer open, omdat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten.

De melding van de vreemde lucht in de Jumbo aan de Aalbersestraat in Drunen kwam rond kwart over tien. Volgens een medewerker was het een soort chemische lucht, maar rook het tegelijk ook naar brand.

Hoe de gekke lucht in de winkel is ontstaan, is niet bekend.