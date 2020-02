Topcrimineel Taghi heeft al voor arrestatie betaald voor ontsnapping uit PI Vught

De politie heeft daarom opdracht gekregen om de penitentiaire inrichting extra in de gaten te houden. Daarnaast is de luchtvaartpolitie volgens de krant gevraagd om tijdens de vluchten extra aandacht te besteden aan de omgeving van de PI Vught. Ridouan Taghi werd na zijn arrestatie in december in Dubai meteen snel overgebracht naar de EBI in Vught.

Zwaar beveiligd

Normaal is de EBI in Vught al zwaar beveiligd met criminelen als Holleeder binnen de muren, maar na de komst van Ridouan Taghi als nieuwe bewoner werd de beveiliging zichtbaar opgevoerd. Er waren zwaar bewapende mannen met bivakmutsen te zien die de wacht hielden. Bezoekers en leveranciers werden maar mondjesmaat binnengelaten.