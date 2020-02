Zo stroomde de Biesbosch vol door storm en hoogwater

De Noordwaardpolder in de Biesbosch bij Werkendam loopt steeds verder vol met water van de Boven-Merwede. De polder, die het water van de rivier opvangt om het peil bij Gorinchem te laten zakken, staat zo goed als onder water. Dit is nog nooit eerder gebeurd sinds de herinrichting van de Noordwaardpolder in 2015.

Het water in de Boven-Merwede bij Werkendam steeg maandagmorgen boven de twee meter Normaal Amsterdams Peil gestegen. Bij die waterhoogte stroomt het water dan vrijelijk de gigantische Noordwaardpolder in, om zo de druk op de dijken in de omgeving van Werkendam te verminderen. Rijkswaterstaat verwacht maandagavond een waterhoogte van ruim tweeënhalve meter.

Het ziet er gek uit, een dijk die overstroomt. Maar voor Rijkswaterstaat betekent het dat alles volgens plan verloopt in de Noordwaard.

Het gebied werd vijf jaar geleden ontpolderd, om als doorloopgebied te fungeren voor de rivier. Ook werden de dijken verlaagd. Als het hoogwater is op de rivier, zoals nu, kan dat via de Noordwaard, de Biesbosch, het Hollands Diep en het Haringvliet sneller naar zee stromen. Op die manier houden duizenden mensen verderop in Brabant en Gorinchem droge voeten.

Historisch moment

"Het is een historisch moment", zegt Nick Schoone van Rijkswaterstaat. "Dit is de eerste keer dat het water over de drempel komt, en dat is ook de bedoeling. We verwachten dat het morgenochtend rond elf uur weer wat gaat zakken, tot acht uur vanavond blijft het stijgen."

Voor bewoners van het gebied is er ondanks het hoge waterpeil weinig aan de hand, zegt Schoone. "Dat was het uitgangspunt toen we hieraan begonnen: de mensen moeten hier kunnen blijven wonen en werken. Iedereen is nu gewoon nog bereikbaar en iedereen kan veilig heen en weer."

Alleen als het water extreem hoog komt, kunnen polderbewoners 'eventjes' vast komen te zitten, stelt Schoone. "Maar daar hebben ze zelf voor gekozen."