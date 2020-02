De nesten zijn er al in Liempde, nu de ooievaars nog (maar dat moet goedkomen)

Karel Voets werkt bij Brabants Landschap en is actief voor de natuurwerkgroep die samen met de gemeente Boxtel ervoor gezorgd heeft, dat de zes meter hoge nesten nu in het landschap van Het Groene Woud floreren. Hij verwacht dat er inderdaad ooievaars op de nieuwe nesten zullen afkomen.

'Ooievaars hier op hun plek'

"We hebben steeds meer natter hooiland. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld ooievaars. Ze kunnen hier goed leven. De ooievaar eet onder meer kikkers, muizen en insecten en die heb je hier volop. Dus hoe meer nestplaatsen je hebt, hoe meer kans je hebt dat ze zich hier gaan vestigen. De ooievaar hoort ook een beetje in de buurt van mensen te wonen, dus ze zijn echt hier op hun plek."



Behalve leuk, is het volgens Voets ook belangrijk voor het natuurgebied dat de ooievaars terugkomen. "Dat verhoogt de diversiteit in ons natuurgebied. Dieren maken gebruik van hun omgeving. Zo werkt de natuur en dan voegen ooievaars hier echt iets toe. Maar behalve dat, zien die ooievaarsnesten er in natuurlijk ook hartstikke mooi uit."

Ook wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel komt even kijken bij het neerzetten van één van de vijf ooievaarsnesten. Hij ziet het met genoegen aan.

"Het is prachtig om te zien dat heel veel mensen bezig zijn om de biodiversiteit in de gemeente Boxtel te vergroten. En dan is het mooi dat er ook aandacht is voor de oorspronkelijke bewoners van dit gebied, want daar behoren de ooievaars toe. Laat de ooievaars maar komen. Hoe meer, hoe beter."