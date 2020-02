80-jarig rekenwonder vestigt nieuw wereldrecord hoofdrekenen op de TU/e ondanks 'jaagfout'

Bij som zeven in de eerste set ging Bouman in fout. "Dit is een zogenaamde jaagfout. Je verdoet je wel een keer. Maar ja, er is geen praten zo makkelijk als napraten”, vertelt hij tegen universiteitsblad Cursor. In de tweede set lukte het hem wel om tien sommen foutloos uit te rekenen.

'Mijn hersenen zijn een rekenmachientje'

De droom van Willem, die ook wel King of Prime wordt genoemd, was om als eerste persoon ooit minstens tien getallen van vijf cijfers uit te schrijven als de som van vier kwadraten. Eerder wist hij ook al vier andere records binnen te slepen zoals ‘opgaande delingen’ en ’vier opeenvolgende priemgetallen berekenen uit een getal van zestien cijfers’.

Aan het publiek vertelde Bouman maandagmiddag dat hij ook rekent met alle cijferreeksen in nummerborden die hij op de weg ziet. "Mijn hersenen zijn een rekenmachientje waarvan de batterij nooit leeg is.”

'Ik heb geen lievelingsgetal'

De 80-jarige, een man van oneliners, omschrijft zichzelf als een alfaman met het talent om te rekenen. Hij traint dit iedere dag. "Ik doe alles - ook vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, optellen, aftrekken. Ik heb geen lievelingsgetal, mijn enige lieveling is mijn vrouw.”

Het record wordt bijgeschreven op de site recordholders.org. Dat is een site met veel aandacht voor rekenrecords.