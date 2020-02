ChristenUnie: 'Vergunning Amercentrale was koehandel met de provincie'

De energiecentrale in Geertruidenberg kreeg vorig jaar december, kort voordat de stikstofcrisis begon na een uitspraak door de Raad van State, via een vergunning toestemming van de provincie om meer ammoniak en stikstof uit te stoten.

Volgens Vreugdenhil, die zich baseert op documenten over de totstandkoming van de vergunning, staat dat nieuwe plafond niet in verhouding tot de hoeveelheid die de centrale in verleden uitstootte. Zo vroeg RWE 82.500 kilo ammoniak aan, terwijl de centrale de afgelopen jaren niet meer dan 10 ton per jaar haalde.

Uit de documenten zou blijken dat Grashoff persoonlijk een deal sloot met RWE voor een plafond van 50 ton, terwijl duidelijk was dat de emissie niet te vergunnen was. Ook zou de vergunning niet in lijn zijn met nieuwe provincieregels over natuurbescherming.

Volgens Vreugdenhil is de vergunning er "bestuurlijk doorheen gedrukt" door Grashoff. De bestuurder zou de Staten niet op de hoogte hebben gebracht. "Ik ben enorm geschrokken hoe er blijkbaar met twee maten gemeten wordt, terwijl we middenin de stikstofcrisis zitten", schrijft Vreugdenhil op Twitter.