Vroeg carnavallen of toch naar de tuinbeurs? 5 kleurrijke weekendtips

Carnavalsoptocht in Wouwse Plantage (zaterdag)

Over een week barst het carnaval weer los! Behalve in Wouwse Plantage oftewel Mastepinneland, want daar staat vandaag de allereerste carnavalsoptocht op het programma. Vanaf halftwee trekt de kleurrijke stoet door de straten van Mastepinneland. Jaarlijks doen er zo'n 35 deelnemers mee uit Wouwse Plantage en omgeving. De vele toeschouwers die naar Wouwse Plantage komen zien de optocht als de ideale opmaat naar het naderende carnaval. De route naar de allereerste optocht plan je hier.

Minicolleges in het Philips Museum Eindhoven (zaterdag en zondag)

Röntgentechnieken, uitvinding van glas, van analoog naar digitaal en de ontwikkeling van de radiotechniek. Op zaterdag en zondag kun je in het Philips Museum terecht voor minicolleges over onderwerpen uit de veelzijdige techniekgeschiedenis waarbij Philips een grote rol heeft gespeeld of nog speelt. De docent is een echte Philips-kenner.

De colleges duren ongeveer een halfuur en zijn geschikt voor kinderen vanaf 15 jaar en volwassenen. De tijden en de inhoud van de colleges vind je op de website van het museum. Het Philips Museum ligt aan de Emmasingel 31 in Eindhoven. Met een Museumkaart mag je gratis binnen. Ook voor kinderen tot 6 jaar is de entree gratis. Kinderen tot 18 jaar betalen vijf euro en volwassen komen voor negen euro binnen.

Speuren in het donker in Maarheeze (Zaterdag)

Een speurtocht in de avonduren voor kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders. In de IVN-tuin aan De Hoge Weg 1-a in Maarheeze draait vanaf 18.30 uur alles om nachtdieren. Via een route van brandende waxinelichtjes kom je langs het everzwijn, de uil, de vleermuis en veel andere nachtdieren. Met nachtkijkers is alles goed te zien in het donker. En bij helder weer kun je zelfs met een speciale kijker ook nog de sterren aan de hemel zien.

Deelname aan de speurtocht kost voor kinderen een euro en twee euro voor volwassenen. Tip: neem je zaklantaarn mee. Je moet je wel vooraf via mail aanmelden, maar bellen mag ook: 0495-592276.

Foto: IVN Maarheeze.

Ga toch fietsen in Veghel (Zondag)

Carnavalsvereniging De Kuussegatters zou zondag weer hun jaarlijkse fietstocht houden. De tocht, waarbij de deelnemers carnavalesk zijn uitgedost, gaat elk jaar door Veghel en omgeving. Vanwege de verwachte storm heeft de organisatie besloten de fietstocht af te gelasten.

Foto: CV De Kuussegatters, Veghel.

Tuinieren in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Komend weekend kun je ook terecht in de Brabanthallen aan de Diezekade 2 in Den Bosch waar TuinIdee 2020, de grootste tuinbeurs van Nederland, wordt gehouden. Gaat je tuin op de schop? Ben je toe aan het moderniseren van je voortuin of wil je gewoon wat ideeën opdoen? Dan ben je in de Brabanthallen aan het juiste adres. Ook kun je er allerlei workshops volgen om zelf groene vingers te kweken. TuinIdee is open van 10.00 tot 18.00 uur. De kaarten kosten in de (online) voorverkoop 12,50 euro of 16,50 euro aan de kassa. Je hebt ook gratis toegang tot de Woon Ideaal Beurs die eveneens in de Brabanthallen wordt gehouden.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!