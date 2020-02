Wie bakt het 'Lekkerste Worstenbroodje'? Thuisbakkers en leerlingbakkers strijden om finaleplek

Vol trots komt de enthousiaste thuisbakker Djorn van Werde uit Heeze binnen met een doos vol worstenbroodjes. Hij is pas elf maar nu al een enthousiaste bakker: "Ik bak graag taart en worstenbroodjes", vertelt hij. "Maar worstenbroodjes vind ik het leukst. Ik denk wel dat ik kan winnen."

De elfjarige Djorn denkt dat hij wel kans maakt met zijn worstenbroodjes

Djorn is een van de twintig thuisbakkers die dinsdag meedingt naar een plek in de finale van 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2020'. Hij kan zijn doos neerzetten bij alle andere dozen vol worstenbroodjes die worden binnengebracht bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Stuk voor stuk komen de bakkers met gespannen koppies binnen. Wat het gáát wel ergens om natuurlijk. De titel van het lekkerste Brabantse worstenbroodje krijg je niet zomaar.

Daar weet René van Dommelen, ook een thuisbakker, alles van. Hij stond al twee keer in de finale, in 2017 en 2019. "Hopelijk is drie keer scheepsrecht, maar het blijft spannend wat de jury ervan vindt", zo zegt hij.

René van Dommelen komt zijn worstenbroodjes brengen (foto: Imke van de Laar/Omroep Brabant)

Naast de thuisbakkers, doen ook VMBO- en MBO-leerlingen uit heel Brabant mee aan de wedstrijd . Rick Winters is VMBO-leerling aan de Rooi Pannen in Eindhoven. Hij neemt de wedstrijd heel serieus: "Ik heb de afgelopen weken honderden worstenbroodjes gebakken", vertelt hij. "Ik hoop dat het winnende

broodje er nu bij zit." En dan, zelfverzekerd: "Ik denk het wel."

Studenten van de Rooi Pannen met hun worstenbroodjes (foto: Imke van de Laar/Omroep Brabant)

Een andere student is Iris Steuten, zij is tweedejaars aan de MBO-opleiding van het Summa college. Haar worstenbroodjes glanzen prachtig. Iris legt uit: "Het geheim is volgens mij dat een worstenbroodje er heel lekker uit moet zien. Dat is toch je eerste indruk. Maar de worst is natuurlijk ook heel belangrijk."

De glanzende worstenbroodjes van Iris Steutens (foto: Imke van de Laar/Omroep Brabant)

Thuisbakker Hans Leermakers, uit Loon op Zand, komt ook zijn worstenbroodjes inleveren. Ook hij heeft een 'geheim' voor het beste broodje: "Het geheim is om het simpel te houden. Gewoon, lekkere broodjes maken."

Twaalf juryleden gaan zich nu over de worstenbroodjes buigen: twee bakkers, twee slagers, twee koks, en zes consumenten. Daaronder ook Steffie, die we nog kennen van Boer Zoekt Vrouw, zij houdt heel erg van worstenbroodjes. Uit elke categorie kiezen de juryleden de vijf beste worstenbroodjes, wiens makers door mogen naar de finale. Vijf thuisbakkers, vijf VMBO-leerlingen en vijf MBO-studenten dus. Tussen zes en zeven uur dinsdagavond wordt de uitslag verwacht.

De vijftien gelukkigen mogen dan volgende maand nog een keer aan de bak: op 16 maart bakken ze hun finale-worstenbroodjes en een dag later op 17 maart weten we dan wat écht het allerlekkerste Brabantse worstenbroodje is.