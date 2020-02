Dit soort apen krijgen hier niet zo vaak baby's, maar Mouche is het maar mooi gelukt

ZooParc Overloon heeft er sinds deze week een nieuwe inwoner bij: brazzameerkat Mouche is bevallen van een baby. Het gebeurt niet vaak dat een babyaapje van deze soort in een Nederlandse dierentuin wordt geboren: het is de tweede keer in twintig jaar tijd.

Moeder en kind maken het goed. "De geboorte is soepel gegaan en Mouche doet het fantastisch. Het is haar eerste jong, maar ze pakt alles heel goed op en zorgt goed voor de kleine. We laten ze lekker met rust, zodat ze op haar gemak aan alles kan wennen. We zullen pas over een paar weken kunnen zeggen of het om een mannetje of vrouwtje gaat”, zegt Roel Huibers van het dierenpark.

Brazzameerkatten zijn zo’n vijf tot zes maanden zwanger. Een vrouwtje krijgt meestal één jong per keer. De kleintjes wegen bij de geboorte 260 gram.

Grote broer

Bij ZooParc Overloon is het de tweede geboorte van een brazzameerkat in dik een jaar tijd. Grote broer Tom, die dezelfde vader heeft als de nieuwste aanwinst, werd in november 2018 geboren. "We zijn de enige plek in Nederland waar Brazzameerkatten leven, dus je krijgt maar heel zelden de kans om een jong in eigen land te zien. Deze geboorte is echt bijzonder”, vindt Huibers.

Het duurt nog even voordat moeder en baby naar buiten gaan, maar bezoekers kunnen de nieuwste aanwinst al wel zien in het binnenverblijf.