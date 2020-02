RKC Waalwijk speelt in carnavalsweekend met speciale shirts tegen Sparta Rotterdam

Het is duidelijk dat ze bij RKC Waalwijk zin hebben in carnaval. Een kleine twee weken voor de start van het leutige feest presenteren de Waalwijkers een speciaal carnavalsshirt. In dit shirt treden de spelers volgende week vrijdag, op de dag van 3 Uurkes Vurraf, aan in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Het shirt is gebaseerd op de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet. De basis voor het tenue is in de kleuren blauw, geel en rood. De leeuw in het logo draagt een sjaal in de carnavalskleuren.

Een ander detail is de kreet 'We zullen altijd blijven zingen' op de rechterkant van het shirt, waarmee wordt verwezen naar de fans. En aan de linkerkant staat de slogan 'Strijd. Passie. Dorst', een knipoog naar de oorspronkelijke slogan 'Strijd. Passie. Trots.'

Benieuwd hoe het hele shirt eruitziet? Bekijk de video hieronder: