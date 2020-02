Basco bedankt! Inbreker vangt bot door politiehond, die krijgt daarvoor als dank een grote kluif

Politiehond Basco heeft van de Bredase ondernemer Dennis Nouwens vrijdag een hele grote, lekkere kluif gekregen. Met het bot bedankte de transporteur de speurhond, omdat die een inbreker op zijn terrein had opgespoord. Voor zijn baasjes was er ook een traktatie: worstenbrood.

Natuurlijk is het vangen van boeven de taak van de politie. Maar ondernemer Dennis Nouwens wilde toch graag wat extra's doen nadat de Bredase politie vorig weekend zeer snel en adequaat had opgetreden op het terrein van zijn transportbedrijf.

Daadkracht!

"Een medewerker zag 's-nachts rond drie uur, toen hij terugkwam van een klus, een schim wegschieten bij onze opleggers", zegt Nouwens. "Hij belde meteen 112 en binnen no time stonden er vier politiewagens voor de deur. Ze zagen dat in sommige trailers gaten waren geboord om te kijken of er lading in zat. De agenten hebben daarop meteen speurhond Basco met zijn geleider laten komen en zo vonden ze wat later een inbreker onder een trailer. Die is dan ook meteen opgepakt. Nou, hoe daadkrachtig wil je het hebben!"

Agenten én hond in het zonnetje

Ondernemer Dennis was zo blij dat de inbreker was gepakt, dat hij besloot om de agenten van dienst te bedanken. Hij reed daarom een paar dagen later naar de bakker en haalde daar voor hen twee dozen vol met worstenbroodjes. "Soms staat de politie in een kwaad daglicht", zo licht hij zijn actie toe. "Maar dat is niet terecht. Daarom wilde ik ze in het zonnetje zetten. Die gasten staan er 's nachts toch maar wel en hebben ook nog eens een bescheiden inkomen."

Op weg naar politiebureau Mijkenbroek in de Haagse Beemden werd Dennis echter door zijn zoontje Gijs op de vingers getikt. "Nee pap., die agenten hebben de dief niet alleen gevangen. Dat heeft de hond gedaan, die moet ook beloond worden", zo zei het mannetje. Ook waar, dacht vader Dennis en reed daarom ook nog maar even snel langs de dierenwinkel om een lekkere, extra grote kluif te kopen voor speurhond Basco. "Ze waren er allemaal blij mee", zo besluit Dennis Nouwens.