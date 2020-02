Boerenorganisaties herhalen: 'Draai strenge stikstofregels van afgelopen twee jaar terug'

Boerenorganisaties in Brabant willen dat het provinciebestuur stopt met de strenge eigen maatregelen om stikstofuitstoot tegen te gaan. De organisaties, waaronder ZLTO en Farmers Defence Force, willen dat Brabant de soepeler landelijke regels overneemt. Ook dan is het volgens de boeren mogelijk het uiteindelijke doel te halen: in 2030 veertig procent minder uitstoot dan in 2009. Dit staat in een stuk dat de boeren dinsdag hebben aangeboden aan het provinciebestuur. Die boodschap is allesbehalve nieuw.

Afgelopen weekend kondigen de boerenorganisaties aan dat zij dinsdag een oplossing zouden bieden om uit de politieke impasse in Brabant te komen. Die oplossing hebben ze dinsdagmiddag op het provinciehuis aangeboden aan de gedeputeerden Grashoff en Spierings.

Maatregelen terugdraaien

Het stuk dat de boeren dinsdagmiddag hebben gepresenteerd komt er feitelijk op neer dat veel van de maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen door VVD, D66, PvdA, SP en later GroenLinks, worden teruggedraaid. De oplossing die de boeren bieden, past meer bij de standpunten van CDA en Forum voor Democratie en lijkt een duw in de rug van de VVD om over rechts te gaan regeren.

ZLTO, POV, Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, de Nederlandse Melkveehoudersbond, Agrifirm en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders hebben hun handtekening onder de oproep gezet. Sinds maandagavond heeft ook Farmers Defence Force zich aangesloten.

2028 moet terug

De boeren vallen terug op 2009 omdat dat het jaar was waarin de provincie en boeren afspraken dat in 2028 alle stallen milieuvriendelijk moeten zijn zodat de stikstofuitstoot zou verminderen. Die datum van 2028 ging twee jaar geleden ondanks heftige boerenprotesten van tafel. De boeren willen dat de provincie daarop terugkomt.

De organisaties herhalen voornamelijk hun ideeën zoals ze die al twee jaar op tafel leggen. De boeren willen nu ook dat er wordt gemeten hoe groot de afname van stikstofuitstoot was tussen 2009 en 2019 was. Ook moet wordt berekend wat het oplevert als de komende jaren boerenbedrijven stoppen. Die getallen willen ze als uitgangspunt om te onderzoeken was er tot 2030 nog extra nodig is om tot die afname van veertig procent te komen. De boeren denken dat dan realistischer maatregelen uit de koker komen dan de provincie nu wil.

De boeren willen ook dat er een fonds van enkele honderden miljoenen euro’s wordt gemaakt om milieuvriendelijke vernieuwingen in de landbouw te betalen. “Geef (jonge) boeren ondernemersvrijheid om samen met burgers duurzame keuzes te maken over besteding van middelen. Zo wordt boeren weer aantrekkelijk”, aldus staat in het stuk te lezen.

Opnieuw praten

Komende vrijdag praten provinciale staten weer over de interim-omgevingsverordening. Daarin staat dat boeren tot 2021 de tijd krijgen een aanvraag in te dienen voor milieuvriendelijke stallen. Dat was een uitstel van negen maanden ten opzichte ten opzichte van het oorspronkelijke idee. In december haalde dat uitstel het niet omdat de SP strengere milieumaatregelen eiste. Daarna ontstond een politieke crisis omdat het CDA uit de coalitie stapte.

Vrijdag komt de verordening opnieuw aan de orde. Als die het weer niet haalt dan blijven de oude regels van kracht en moeten de boeren voor 1 april van dit jaar een vergunning aanvragen.

Nu VVD met Forum voor Democratie en CDA onderhandelt over een nieuwe coalitie is het ongewis hoe de discussie vrijdag zal verlopen.