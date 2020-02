NAC Breda kansloos in de beker tegen AZ? De historie laat zien van niet

En ook in het seizoen 1993-1994 wist NAC AZ te verslaan. In Breda werd het toen een waar spektakel, waarbij NAC mede door twee doelpunten van Peter Remie wist te winnen. “Dat was een van de weinige wedstrijden waarin ik twee keer wist te scoren”, zegt Remie lachend. “Met het nodige geluk bekerden we toen verder, want mijn laatste goal maakte ik in de blessuretijd.”

Rollen omgekeerd

Het verschil tussen AZ en NAC is nu zeer groot te noemen. NAC staat zesde in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl AZ nog meestrijdt om het kampioenschap in de eredivisie. “Dat was toen wel anders”, zegt Remie. “Wij waren net gepromoveerd naar de eredivisie en AZ speelde zelfs nog in de eerste divisie. Maar we hadden het ontzettend moeilijk tegen die gasten.”

Tegen AZ spelen in de beker en dan ook nog eens uit. Ja, dat wordt een lastig verhaal.

De laatste keer dat NAC en AZ elkaar troffen in de beker, wist NAC opnieuw aan het langste eind te trekken. “Geheel onverdiend wisten we daar te winnen”, zegt toenmalig trainer Robert Maaskant over de editie van 2008-2009, toen NAC met 1-2 won in Alkmaar.

“En een paar maanden later werd AZ kampioen van Nederland”, vervolgt Maaskant. “Ik weet nog van die wedstrijd dat AZ-doelman Sergio Romero na afloop zo hard tegen een muur aan sloeg, dat hij zijn pols brak. Dat deed hij omdat hij een gigantische blunder maakte, waardoor Nordin Boukhari scoorde voor ons.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Robert Maaskant als trainer van NAC tijdens het bekerduel met AZ in 2009 (foto: HollandseHoogte).

Kan NAC stunten?

Maar de kans op een nieuwe stunt in het bekertoernooi voor NAC is niet bijster groot, zo denken Remie en Maaskant. De oud-NAC’ers hebben weinig vertrouwen in een goede afloop. “Of NAC kan stunten?”, vraagt Maaskant zich af. “Nee. AZ heeft zo veel kwaliteit en het is opnieuw onrustig bij NAC na de trainerswissel. Alles moet goed gaan wil je kunnen stunten en op voorhand is dat al niet het geval.”

Ook Remie denkt niet dat de Bredanaars kunnen stunten, al hoopt hij het wel. “Het is en blijft de beker en dat is nou eenmaal anders dan een normale competitiewedstrijd. Ik had voor NAC – PSV meer vertrouwen in een goede afloop dan nu, want toen speelde NAC thuis. Maar tegen AZ spelen en dan ook nog eens uit. Ja, dat wordt een lastig verhaal.”

NAC en AZ trappen woensdagavond om 18.30 uur af in Alkmaar voor de kwartfinale van de KNVB-beker.