Max (12) krijgt bezoek van de Koning: 'Dit maak ik nooit meer mee'

Zomers zwemt Max vaak in het water van de Piushaven en het viel hem op hoeveel afval daarin ronddrijft. Hij stapte naar de gemeente en die regelde voor hem een bootje. Sindsdien verlost Max, gewapend met zijn grijptang, de haven van ronddrijvende viezigheid. En twee jaar later doet hij dat nog steeds.

Verrast

Max wist dat hij dinsdag bezoek zou krijgen, maar hem was verteld dat minister-president Mark Rutte langs zou komen. Dat daar ineens de koning stond, was een ongelofelijke verassing. Hij komt nog steeds niet uit zijn woorden als hij aan Omroep Brabant vertelt hoe de bijzondere ontmoeting was. ‘’Hij vroeg aan mij hoe ik begonnen ben en wat ik allemaal uit het water haal’’, vertelt Max. ‘’Dit maak ik nooit meer mee.’’