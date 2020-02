Meer schadegevallen na storm Ciara: aantal meldingen loopt op van 500 naar 761

Ongeveer vijfhonderd mensen hadden zich maandag al met schade gemeld bij verzekeraar Interpolis in Tilburg, een dag later liep de teller zelfs op naar 761 schademeldingen. Over de hoogte van het schadebedrag kan de verzekeraar nog geen mededelingen doen.

Het Verbond van Verzekeraars raamde landelijk gezien de schade al op 150 miljoen euro. Volgens het verbond kan het bedrag nog verder oplopen. Voor de komende dagen wordt namelijk opnieuw onstuimig weer verwacht.



Veel voorzorgsmaatregelen

Volgens Interpolis hoort Brabant samen met Noord-Holland en Zuid-Holland landelijk in de top drie qua schadegevallen. “We zien vooral veel schades aan en bij huizen, in totaal waren dat zo’n 650 tot 700 meldingen in Brabant”, zegt Joost van Buchem, woordvoerder van verzekeraar Interpolis. “En dan gaat het om afgewaaide dakpannen en omgewaaide schuttingen. Maar ook takken en bomen zorgden voor schade aan huizen.” Opvallend genoeg waren er veel minder schademeldingen aan auto’s.

Van Bruchem: “De storm werd in de media al ruimschoots van tevoren aangekondigd. Ook al omdat het een eerste storm met een naam was. We denken dat veel mensen daardoor voorzorgsmaatregelen hebben getroffen."