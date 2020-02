Leerlingenvervoer Arriva komt voorlopig niet in gevaar door faillissement onderaannemer

De bussen rijden voorlopig dus nog, onduidelijk is tot wanneer die oplossing geldt.

TCR verzorgde het leerlingenvervoer en gehandicaptenvervoer in verschillende Nederlandse provincies. In Brabant was het vervoersbedrijf verder actief in Roosendaal (sinds de overname van het failliete Taxi Stadhouders in 2010) maar het bedrijf reed ook de lijndiensten in steden als Oosterhout, Etten-Leur en Eindhoven.

Versterkingsritten

Het bedrijf reed vooral veel 'versterkingsritten'. Dat zijn bussen die worden ingezet om de reguliere lijndienst in drukke periodes te ontzien. Het gaat dan onder meer om de zogenoemde 600-lijnen voor leerlingenvervoer, die in de spits rijden. Die werden opgezet om de drukte op de reguliere diensten te verlichten.

Bij TCR was niemand bereikbaar voor een reactie, dat geldt ook voor vakbond FNV. Ook curator Folkert Hiemstra kon geen toelichting geven, hij zou de hele dag voor besprekingen bij de busmaatschappij zijn geweest. Er zijn bedrijven geïnteresseerd in een overname van het bedrijf, zo zegt de curator tegen Omroep Zeeland.