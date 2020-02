Ophokplicht voor kippen vanwege vogelgriep: ‘Blij met preventieve maatregelen’

Commerciële pluimveehouders moeten hun kippen vanaf dinsdagavond twaalf uur voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw heeft een ophokplicht aangekondigd voor boeren met 250 of meer kippen, nadat in het Duitse Bretzfeld de vogelgriep was aangetroffen.

Ook bij pluimveebedrijf Siemons in Roosendaal moeten de kippen weer in de stal op stok. “Ongeveer 17.000 van onze 98.000 kippen lopen buiten. De beter-levenkippen en de scharrelkippen lopen binnen. Het is guur weer dus de kippen komen vanzelf naar de stal. Het is er warmer en ze hebben als het koud is meer voer nodig”, vertelt Ad Siemons, die het pluimveebedrijf als sinds 1978 runt.

'Ik ben er blij mee'

Dat er een ophokplicht aan komt, heeft Siemons in de media gehoord. Siemons: “Ik ben er blij mee. Goed dat er preventieve maatregelen worden genomen. Als de vogelgriep daadwerkelijk uitbreekt, zijn we verder van huis. Dan moeten er misschien stallen geruimd gaan worden en dat kost grof geld. Je kunt het maar beter voorkomen.”

Over vier weken komen deskundigen, die het ministerie informeren over de situatie, weer bij elkaar om te kijken of de dreiging voldoende is afgenomen. Als er geen nieuwe uitbraken zijn, wordt de ophokplicht misschien weer ingetrokken, laat het ministerie weten.

LEES OOK: Geen vrije uitloopeieren meer door vogelgriep: 'Dit kost me 3000 euro per week'