Wandelaar raakt zwaargewond bij ongeluk, hond overleeft de klap niet

Een man die zijn hond uitliet, is woensdagmorgen geschept door een busje in Budel. Hij raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De hond overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurde op 't Inne in Budel. Volgens een omstander liet de man zijn hondje uit in de berm langs de weg. De chauffeur van het busje was na het ongeval in shock.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.