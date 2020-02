Man wordt neergestoken tijdens ruzie in Eindhoven

Een man is woensdagmorgen tijdens een ruzie neergestoken in Eindhoven. De politie zoekt in de omgeving van de Sint Bonifaciuslaan naar een 38-jarige verdachte. Daarbij wordt onder meer de politiehelikopter ingezet.

Aanvankelijk leek het erop dat de steekpartij bij het Tamoil-tankstation was gebeurd, maar een medewerker laat weten dat daar niets aan de hand is. Wel zegt ze dat een jongen vanuit het pompstation de politie heeft gebeld. "Agenten hebben hier met hem gesproken, maar iedereen is weer vertrokken." De steekpartij zou op de Heezerweg zijn gebeurd, op ruim vijfhonderd meter afstand van het tankstation.

Inval

Op de Leenderweg is de politie later in de ochtend, rond kwart voor elf, een woning binnengevallen. Het pand werd omsingeld en een agent met schild ging de woning binnen. De verdachte was daar echter niet.

In de omgeving rijdt veel politie rond. Er cirkelt ook een politiehelikopter boven het stadsdeel Stratum. Verdere details over de steekpartij ontbreken nog.