Slapeloze nachten door rechtszaak over illegaal schommelen

Het is een unieke zaak: Kees Jan van Boxel (17) staat voor de rechter omdat hij ruim anderhalf jaar geleden zat te schommelen in een speeltuintje in Breda. Het was na tien uur 's avonds en hij was toen ouder dan 13 en dat mocht allebei niet. Dus kreeg hij, net als een vriend en vriendin, een boete van 57 euro. Daar waren ze het alle drie niet mee eens en dus staan ze donderdag voor de rechter.

Moeder Marleen van Boxel kan er met haar pet niet bij: waarom kreeg haar zoon een boete, omdat hij zat te schommelen in een speeltuintje in Breda. Ja, hij was er eigenlijk te oud voor. En ja, het was na tien uur. "Maar als de handhavers beter waren opgeleid dan hadden ze dit toch kunnen relativeren? Dit zijn geen tuigjongeren."

Op die bewuste zomerdag in 2018 liepen Kees Jan en zijn vrienden langs een speeltuintje op Het Bolwerk in Breda. Het bord met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarop staat dat je er niet mag spelen na tien uur 's avonds én dat de speeltuin er alleen is voor kinderen tot 13 jaar oud, stond aan de andere kant van het plein en hadden ze daarom niet gezien. "Want ze kwamen daar nooit en wisten dat dus niet", vertelt Marleen.

Rechter

Handhavers zagen het drietal en slingerden ze op de bon. De boete van 57 euro werd aangevochten. Omdat het hier gaat om 'verzet aantekenen tegen een strafbeschikking', moet dit verder voor de rechter worden afgehandeld. Maar de familie Van Boxel hoort er nooit meer wat van.

Tot half december. "Toen kregen alle zes de ouders een brief met daarin de dagvaarding. Alleen stond er niet bij, wáár we voor werden gedagvaard. Mijn man Kees schrok van die brief en vroeg aan m'n zoon wat hij had uitgespookt. Maar Kees Jan wist van niets."

Vergeten

Moeder Marleen besluit maar eens te bellen. "Dat gedoe met die schommel waren we natuurlijk al lang vergeten, maar daar bleek het over te gaan." Ze komt woorden te kort om uit te leggen hoe belachelijk ze het vindt dat ze nu alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Achttien maanden na het strafbare feit vindt ze zelf een idiote termijn. "Het is flauwekul. Het OM had dit niet moeten vervolgen." Het Openbaar Ministerie reageert bij BN DeStem dat 'de doorlooptijden momenteel nu eenmaal zo lang zijn'.

Dus staat Kees Jan morgen voor de rechter. "Ik weet niet hoe hij zich hierover voelt. Hij laat dat niet echt zien", vertelt Marleen. Zelf doet die rechtszaak haar overduidelijk wat. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad en ben echt wel gespannen. Mijn man heeft veel meer de Hollandse nuchterheid, maar ik ben Surinaams en heb dat niet."

Strafblad

Waar ze zich het meest druk over maakt is dat haar zoon door dit schommelincident een strafblad kan krijgen. Na vijf jaar wordt een overtreding, want dat is dit, van het strafblad gehaald. "Dan is hij 21. Dat heeft allerlei consequenties. Ik had gewild dat die handhavers zich dat hadden gerealiseerd toen ze die boete uitschreven." De rechter buigt zich donderdag over deze zaak en doet meteen uitspraak.