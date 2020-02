Litouwers opgepakt in auto vol inbrekersgereedschap

GOIRLE -

Twee mannen van 41 en 46 jaar oud uit Litouwen zijn dinsdagmorgen opgepakt op de A58 bij Goirle omdat ze inbrekersgereedschap in hun auto hadden. Dit gereedschap kan worden gebruikt om in te breken in auto's. Volgens hun eigen verklaring waren ze net geland in Eindhoven en onderweg naar Antwerpen.