De volgende generatie plukt de vruchten van het nieuwe voedselbos in Berlicum

Albert Zomers vertelt wat de bedoeling is van het nieuwe voedselbos in Berlicum

Noten, druiven, abrikozen, appels en peren. Over een paar jaar moet je ze gewoon kunnen plukken in Voedselbos d'Ekkers in Berlicum. Initiatiefnemer Albert Zomers staat te stralen bij de opening en legt aan iedereen uit wat precies de bedoeling is. Het is wel een langetermijnproject, want voordat je er vruchten kan plukken zijn we wel wat jaren verder.

"Daar gaat nog zeker een jaar of acht overheen en voordat het hier echt van een bos kunnen spreken zijn we wel twintig of dertig jaar verder. Het is dus vooral een project waar de jongere generatie van kan gaan genieten. Maar dat voor elkaar krijgen de komende jaren is ook een genot", vertelt Albert.

Schop de grond in

Woensdagochtend ging letterlijk de schop in de grond. Even verderop werd op de ouderwetse manier met paard en ploeg de grond gebruiksklaar werd gemaakt. Kinderburgemeester Madelief Houtman gaf het officiële startsein door het naambord te onthullen.

Het nog prille bos is er gekomen op initiatief van de buurtbewoners. Nu is het zaak om jonge boompjes te planten. "Er komen hier notenbomen, fruitbomen, struiken, klimplanten, kruidlagen en noem het maar op. Een heel gevarieerd aanbod van fruit en voedselbomen dat zichzelf uiteindelijk in stand moet kunnen houden en waar verdwenen dieren en planten mogelijk terugkeren." Uiteindelijk moet het dus een nieuw, volwaardig stukje natuurgebied worden op de rand van Berlicum en Middelrode.

Wandelen

"Ooit is het hier een dichtbegroeid bos met allerlei eetbare bomen, vruchten en planten. Maar ook een omgeving waar vlinders, vogels en zelfs dassen terugkeren. Waarbij dus ook de dieren profiteren. Voor mensen wordt het een prettige plek om doorheen te wandelen en af en toe iets te komen plukken."