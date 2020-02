Arrestatieteam schiet verdachte neer bij aanhouding in Cromvoirt

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag geschoten bij een aanhouding in Cromvoirt. De gearresteerde verdachte is gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Het arrestatieteam reed de verdachte klem in de Loverensestraat, ter hoogte van het scoutinggebouw. De linkerruit van de auto is gesneuveld. Het is onduidelijk of de ruit kapot is geschoten of dat agenten die ingeslagen hebben.

Internetdating

De arrestatie werd verricht in een onderzoek naar mogelijke slachtoffers van online datingapps. Die slachtoffers worden afgeperst. Dit onderzoek wordt verricht door de eenheid Zeeland-West-Brabant. De slachtoffers komen waarschijnlijk ook uit die regio.