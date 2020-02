Bewoners hebben genoeg van gevaarlijke vrachtwagens in binnenstad Bergen op Zoom

De kruising Konijnenburgweg/Westersingel is zo'n berucht punt. Vrachtwagens kunnen hier niet verder de stad in rijden en moeten daardoor gevaarlijk manoeuvres maken om te keren. "Dan pakken ze een hele ruime bocht en ondertussen draaien er auto's, fietsers en voetgangers omheen. Dan zie je dat het maar net goed gaat", vertelt Eddie Simonis van het actiecomité terwijl er weer een truck voorbij raast.

Geen bestemmingsverkeer

De vrachtwagens hebben meestal industrieterrein Noordland, de winkels bij De Zeeland en de Theodorushaven aan de rand van de stad als eindbestemming. Maar ze kiezen vaak de kortere route door het centrum.

Vorig jaar juni werd er een vrachtwagenverbod ingesteld, maar volgens de werkgroep houden chauffeurs zich daar absoluut niet aan. Simonis: "Dit bord staat er al sinds juni vorig jaar, maar het heeft nul komma nul effect. We willen nu dat het college nu een keer doorpakt."

Chauffeurs negeren het vrachtwagenverbod massaal. (Foto: Erik Peeters)

Keiharde afspraken

De inwoners willen dat het college van B en W met de bedrijven om de tafel gaat om ze aan te sporen hun chauffeurs duidelijk uit te leggen via de randweg te rijden. "En niet op basis van vriendelijkheid, maar keiharde afspraken dat het afgelopen moet zijn met het vele vrachtverkeer."

De actiegroep wil dat er wordt gecontroleerd en dat de bewuste bedrijven digitale voorlichtingsflyers naar hun klanten sturen, zodat ze op de hoogte zijn van het vrachtwagenverbod. Joke: "Jarenlang hebben we met de gemeente ons best gedaan om tot maatregelen te komen. Natuurlijk is de economie belangrijk, maar dat mag nooit boven mensenbelang gaan."

Vrachtwagens zorgen voor gevaarlijke situaties. (Foto: Eddie Simonis)

Flauwe kul

Het college van B en W heeft eerder laten weten dat controles de verantwoordelijkheid zijn van de politie. "Dat is natuurlijk flauwekul. We hebben het in Nederland zo geregeld dat de burgemeester, die handhaving in zijn portefeuille heeft, daar zeker iets aan kan doen", zegt Storm.

"Dat zie je in andere steden ook dus ik vind het een ontzettend slap verhaal. Laat nu eens zien wie hier de baas is. Met name de burgemeester kan hier zeker iets aan doen."

Raadsvergadering

De werkgroep heeft zeshonderd brieven in de binnenstad verspreid die door de bewoners ondertekend kunnen worden. Donderdagavond houdt de gemeente een extra raadsvergadering over de verkeersoverlast.