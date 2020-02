Voortvluchtige drugscrimineel (57) opgepakt in Tilburg

De man is in België veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet. Hij mag zijn straf in Nederland uitzitten en is naar de gevangenis gebracht, meldt de Landelijke Eenheid van de politie.

De 57-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, zegt een woordvoerder. Hij werd opgespoord door FastNL, het politieteam dat jaagt op voortvluchtige criminelen.

In dat kader werd dinsdag ook in een Amsterdams hotel een crimineel (30) opgepakt. Bij die arrestatie waren een arrestatieteam en een aantal agenten van de eenheid Oost-Brabant betrokken.