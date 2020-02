Begin de dag met de Anti-katerpizza van Betty!

Na het succes van de Anti-katerlasagne in 2019 (1,5 miljoen keer bekeken) moest er natuurlijk een opvolger komen. De Anti-katerpizza is volgens Betty nóg lekkerder en nóg makkelijker om te maken!

Ingrediënten:

Een zak Bugles

Pizzadeeg

Tomatensaus

Geraspte kaas

Vier eieren

Ontbijtspek of bacon

Guacamole

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Rol het pizzadeeg uit op een bakplaat. Een rooster kan ook, maar gebruik dan een extra velletje bakpapier. Anders zakt de pizza door het rooster.

Besmeer het deeg dunnetjes met de tomatensaus. Laat langs de rand ongeveer een centimeter vrij.

Stort een lawine van geraspte kaas over de pizza. Trek de bacon of het ontbijtspek in stukken en verdeel de stukken over de pizza. Trek vervolgens de zak Bugles over en kiep deze leeg over de pizza. Wat teveel is kan je mooi vast opeten.

Maak vier juskuiltjes op de pizza. Breek dan een ei en laat deze in een van de jus kuiltje glijden. Doe dat vervolgens ook met de andere drie eieren.

Bak de pizza mooi goudbruin af in de oven. Dit duurt ongeveer 15 minuten, maar houd 'm goed in de gaten.

Als de pizza uit de oven komt, kwak je nog een paar toefjes guacamole over de pizza. En voilà, de Anti-katerpizza! Eet smakelijk!

