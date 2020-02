Politie wil weten wie zwaargewonde man is die werd aangereden bij Philips Stadion

De politie is dringend op zoek naar de identiteit van de man die dinsdag zwaargewond raakte op de Vonderweg in Eindhoven. Het slachtoffer werd rond halfzes aangereden door een auto ter hoogte van het PSV-supporterscafé De Aftrap, pal tegenover het Philips Stadion.

De man had geen identiteitsbewijs bij zich en was niet aanspreekbaar. De politie hoopt met het publiceren van een aantal foto’s te achterhalen wie ht slachtoffer is, zodat zijn familie kan worden ingelicht.

De licht getinte man is tussen de 30 en 35 jaar oud, heeft zwart haar, een dun baardje met snor en droeg een blauwe jas, een grijze trui, een spijkerbroek, paarsblauwe sneakers van Puma en lichtbruine handschoenen van het merk Wed’ze.

Ongeval

De man kwam uit de richting van de Sint Antoniusstraat en stak de Vonderweg te voet over bij het gebouw van de Nieuwe Aftrap. De man werd daar geraakt door een auto. Het slachtoffer kwam door de aanrijding op een grasstrook terecht en raakte zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De foto's die de politie heeft verspreid, vind je in deze tweet: