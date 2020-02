Hoempapaard! Politiepaarden worden met livemuziek klaargestoomd voor carnaval

Want carnaval blijft een beetje spannend voor de paarden, aldus de Bereden Politie. Daarom werd De Aggemarvanhuisaf Band uit Boxtel ingeschakeld om de dieren alvast te laten wennen aan de ‘herrie’ die over een dikke week weer overal op straat te horen is.

De band vond het optreden voor het bijzondere publiek ‘geweldig’. “We krijgen soms heel bijzondere aanvragen voor optredens en dit was er één van! Hier konden we natuurlijk geen nee tegen zeggen... Geweldig om dit te mogen doen!”

Links Rechts

Dankzij een uitvoering van het bekende Snollebollekes-nummer ‘Links Rechts’ zijn de politiepaarden helemaal klaar voor het naderende feestgedruis.