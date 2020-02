Wie is er al 60 jaar getrouwd met Corrie en is zijn trouwring kwijt?

De ring is in één van de taxi’s gevonden door chauffeur Frans. In de trouwring is de nam ‘Corrie’ gegraveerd en volgens de datum in de ring is het echtpaar dit jaar zestig jaar getrouwd.

Nog niet gevonden

Chauffeur Frans wil de ring graag persoonlijk teruggeven aan de eigenaar. Het bericht op Facebook over de zoektocht is binnen een dag al meer dan duizend keer gedeeld, maar de man van Corrie heeft zich nog niet gemeld…