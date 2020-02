Midden-Brabant krijgt er tot 50 windmolens bij

Het samenwerkingsverband Hart van Brabant moet, net als alle andere regio's in Nederland, laten zien wat ze doet om de energiedoelen te halen die het kabinet bedacht heeft. Midden-Brabant moet 1 miljard kWh duurzame energie opwekken. 550 kWh wordt nu al opgewekt door bestaande projecten. Blijft er nog 450 miljoen kWh uur over. Binnen tien jaar moet daarvoor een flink aantal windmolens en zonnevelden gebouwd worden.

Route du soleil

De regio Hart van Brabant heeft woensdagavond laten zien wat de beste plekken zijn om dat te doen. Voor windmolens is het landelijke gebied boven Waalwijk geschikt. Daar kunnen vier clusters komen met ieder vijf windmolens. Maar ook aan de randweg van Tilburg en langs de A58 kunnen windmolens en zonneparken komen, vaak als uitbreiding van windparken op bestaande industrieterreinen zoals Kraaiven en Vossenberg. In totaal gaat het om circa twintig molens. De A58 wordt al de Route du Soleil van Brabant genoemd.

Het kaartje met de grove schets van de nieuwe energieplannen van Midden-Brabant

In het zuiden nog niet

In het zuiden van de regio, het gebied van de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle, gaat de eerste tien jaar in principe nog niets grootschaligs gebouwd worden. Het elektriciteitsnetwerk in die regio kan dat namelijk nog niet aan. Pas na 2030 zouden daar ook windmolens moeten komen.

Tenslotte moet ook het bedrijfsleven veel vaker haar eigen energie opwekken. De regio wil dat over tien jaar een kwart van alle bedrijfsgebouwen in Midden-Brabant zonnepanelen op het dak heeft. Het kan nog even duren voordat de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Alle gemeenteraden moeten zich nog over de duurzame energieplannen buigen.