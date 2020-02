Drugslab in Hapert was levensgevaarlijk: 'Er werd gerookt naast zeer explosieve waterstoftanks'

HAPERT -

Het drugslab, dat woensdag werd ontdekt in Hapert, was levensgevaarlijk. In de ruimte staan bijvoorbeeld tanks met waterstofperoxide en die stof is zeer explosief. In diezelfde ruimte is ook gerookt, blijkt uit sigarettenpeuken. De twee mannen (42 en 48) die in het pand waren, werden woensdag opgepakt.