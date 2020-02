Het carnavalslied die je wist dat zou komen: ‘Een bordje minder, Leontien’

Het kon niet uitblijven: een carnavalsnummer over Marco en Leontine. Hans van Erp en René van Rooij, beter bekend als het Brabantse duo Pap en Pudding, en hun geluidsman Geert School kregen zondag ineens een ingeving en een paar dagen later was hun carnavalshit geboren: ‘Een bordje minder Leontien’.

Voor de gelegenheid heten de drie mannen uit Oss en Herpen nu even Trio naast het potje. Dit om aan te geven dat het om een eenmalig ding gaat. En ‘naast het potje’ verwijst natuurlijk naar de scheidingsperikelen van het showbizzpaar en de affaire van Marco Borsato met pianiste Iris Hond.

“Eigenlijk wilden we het nog geheim houden”, vertelt Hans van Erp van Pap en Pudding. “Maar blijkbaar is dat lastig.”

Het nummer werd afgelopen zondag bedacht in de auto tussen Haps en Oss na een optreden. “Toen hadden we ineens wat ideeën voor dit nummer. Dan heb je een paar regels en dan heb je ineens een liedje. We willen er niet mee shockeren. Het is gewoon een leuk liedje geworden, vinden we.”

Het liedje werd zondag bedacht en dinsdag ingezongen en op Youtube gezet. Het is nog niet heel veel bekeken, maar dat zal zeker veranderen. Het gelegenheidstrio wil met carnaval optreden met het nieuwe nummer.

Voor de meezingers de hele songtekst:



Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want ik snap wel dat je mij niet meer wil zien

Wij waren jarenlang het ideale stel.

De meeste dromen zijn bedrog. Afscheid nemen bestaat wel.

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want waarschijnlijk ga je mij hier nooit meer zien

Al dans je spiernaakt in het rond, ik wandel liever met m’n hond

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Zeg nu maar de waarheid zei ons Leontien

Want an-ders dan, hou ik het voor gezien

Waarom nou jij.. dat had ik niet verwacht

Dus daarom kwam je niet naar huis vannacht

Refrein:

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want ik snap wel dat je mij niet meer wil zien

Wij waren jarenlang het ideale stel.

De meeste dromen zijn bedrog. Afscheid nemen bestaat wel.

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want waarschijnlijk ga je mij hier nooit meer zien

Ik zat als jij ons huis ging poetsen, bij een ander aan d’r toetsen

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Ik leef niet meer voor jou, dat zei ze tegen mij

Samen voor altijd, dat is er niet meer bij

Hoe het danst, ‘k heb werkelijk geen diee

De bestemming staat al vast, en ik neem m’n pinpas mee

Refrein:

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want ik snap wel dat je mij niet meer wil zien

Wij waren jarenlang het ideale stel.

De meeste dromen zijn bedrog. Afscheid nemen bestaat wel.

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want waarschijnlijk ga je mij hier nooit meer zien

Ik pak m’n koffer en ik denk, ik slaap bij Ew- wel op de -benk

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Lalalalalalalalalala

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Want waarschijnlijk ga je mij hier niet meer zien

Ik droom als ik de maan aanschouw, van een wereld zonder jou

Doe voortaan een bordje minder Leontien

Schop ‘m eruit Leontien, schop ‘m eruit Leontien

Doe voortaan een bordje minder Leontien