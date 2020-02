Tips van de explosievenexpert: hoe herken je een bombrief en wat moet je ermee doen?

RIEL -

Het is de schrik van veel bedrijven: een bombrief. Donderdag werd er één onschadelijk gemaakt in Leusden en de dag ervoor ontploften er twee in Amsterdam en Kerkrade. "Het is een serieuze kwestie. Twintig of dertig gram explosieve stof is voldoende om iemand te doden of in ieder geval zwaar te verminken", vertelt explosievenexpert Ad van Riel van REASeuro in Riel donderdagochtend in het radioprogramma Wakker!