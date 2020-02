Zo ziet het gevaarlijke drugslab in Hapert eruit [VIDEO]

HAPERT -

Het drugslab dat woensdag werd ontdekt in Hapert, stond bomvol met gevaarlijke spullen. Behalve zeer explosieve tanks met waterstofperoxide lagen er grondstoffen voor ruim drie miljoen xtc-pillen en stonden er maar liefst vier productieketels. Volgens de politie was het lab levensgevaarlijk, omdat er ook werd gerookt, zo blijkt uit sigarettenpeuken en asbakken. Hoofd recherche, Danny Frijters, legt in de video uit hoe zo'n lab werkt en hoe gevaarlijk het is.