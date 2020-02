Steeds meer jonge vrouwen beginnen voor zichzelf: 'Zeg nu je baan op!'

De meeste vrouwelijke ondernemers werken in de zorg of in de zakelijke dienstverlening. Ze helpen opvallend vaak andere vrouwen met een eigen bedrijf als coach of trainer.

Jonge vrouwen in Brabant kiezen er steeds vaker voor om hun hart te volgen: dus niet meer buffelen voor een baas, maar doen wat je leuk vindt en daar dan ook nog geld mee verdienen. Volgens Angèle Margé van de Kamer van Koophandel zijn er steeds meer succesvolle vrouwen te zien op social media. Vooral Instagram is een platform waar jonge vrouwelijke ondernemers vaak gelijkgestemden tegenkomen.

Sanne van Uden en Sanne van Ouden organiseren met hun bedrijf SOSU Den Bosch netwerkbijeenkomsten voor jonge vrouwen. Vrouwelijke ondernemers hebben grote behoefte aan deze bijeenkomsten. Sanne den Ouden: "Vrouwen kunnen tijdens zo'n bijeenkomst elkaar versterken. We koppelen ze aan elkaar. De een heeft een jurist nodig en de ander iemand voor de communicatie. Je hoeft dan niemand te googelen, maar je kent ze al.

Op wereldreis

Angèle Margé van de Kamer van Koophandel: "Jonge mensen, mannen èn vrouwen, maakt het niet zoveel uit of ze in loondienst of zelfstandig zijn. Als ze een leuke baan zien met een contract gaan ze in loondienst en als ze dat weer zat zijn beginnen ze voor zichzelf. Maar ze kunnen ook gerust daarna weer drie maanden op wereldreis gaan."

Volgens haar is het ook niet meer zo dat jonge mensen alleen een eigen bedrijf beginnen als het economisch slecht gaat. Ook economische voorspoed kan een reden zijn om eindelijk eens die stap te wagen. De reden om een bedrijf te starten is anders dan bij de traditionele ondernemers."

Opvallend is het feit dat bedrijven van jonge vrouwen veel kleiner blijven dan die van mannen. Margé: "Qua skills en kennis staan deze jonge vrouwen op het zelfde niveau als mannelijke ondernemers. Maar van oudsher krijgen vrouwen vaker de opmerking: Zou je dat wel doen? Ik denk dat vrouwen gevoeliger zijn voor invloeden van buiten, waardoor ze minder commercieel zijn dan mannen."

Een voorbeeld is DJ Kit-T uit Den Bosch. Kitty Nendels was in een vorig leven advocaat op de Zuidas in Amsterdam. Per ongeluk kwam ze achter de draaitafel terecht en op die manier vond ze haar passie. Ze zegde haar contract op en begon een eigen bedrijf.

In deze video vertelt DJ Kit-T hoe dat ging:

Hebben de twee Sannes ook een tip voor vrouwen, zodat hun bedrijf net zo hard groeit als dat van de jonge Brabantse mannen? "Je baan opzeggen", zegt Sanne van Uden. Haar kompaan bevestigt dat: "Ze moeten er echt voor gaan. Zakelijker zijn en commerciëler. Dat kunnen we echt nog leren van de mannen."