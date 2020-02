Brabants stikstofbeleid: alles is mogelijk nu er geen coalitie meer is

Het kan vrijdag de meest bizarre dag sinds tijden worden in de Brabantse politiek. Zo’n dag waarop je als D66, PvdA of GroenLinks met je VVD-meisje naar het bal gaat terwijl je weet dat ze het aan het eind van de avond uitmaakt, omdat ze liever met je buurjongen gaat omdat die net iets meer geld heeft. En dat op Valentijnsdag.

Opnieuw staat het Brabantse stikstofbeleid op de agenda van Provinciale Staten. In december was dit onderwerp de opmaat voor een politieke chaos in de bestuurstoren in Den Bosch die z’n weerga niet kent.

In die verordening wordt het moment geregeld waarop boeren de aanvraag voor een milieuvriendelijke stal moeten indienen. Tot december was de afspraak dat boeren de aanvraag voor 1 april van dit jaar moesten indienen. Toen dienden vier van de vijf coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) een motie in om de deadline uit te stellen. Coalitiepartner CDA deed niet mee, dat wilde van de deadline af en brak uiteindelijk met de coalitie.

Inmiddels voeren VVD, Forum voor Democratie en CDA gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. Die partijen hebben samen net niet genoeg zetels voor een meerderheid, dus is er nog een vierde partij nodig. Dat samenwerking met Forum een serieuze optie is in Brabant, deed de afgelopen week veel stof opwaaien. Bovendien heeft het alle schijn dat onder de nieuwe coalitie de eisen aan de boeren verder worden afgezwakt.