Politie vindt 40 kilo speed in huis, twee mannen aangehouden in Oosterhout

In een huis aan de Freesiastraat in Oosterhout heeft de politie veertig kilo speed gevonden. De harddrugs hebben een waarde van enkele tonnen. Er werden twee mannen aangehouden.

De opgepakte mannen zijn een 36-jarige inwoner van Oosterhout en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Burgemeester Buijs heeft het huis per direct gesloten.

De vondst werd gedaan tijdens een controle op illegale bewoning in woningen van woningcorporatie Thuisvester. Toen agenten en medewerkers van de gemeente en de woningcorporatie in de Freesiastraat controleerden, vonden ze in het huis een groot aantal pakketten met drugs.

40 kilo

In de pakketten zit vermoedelijk speed (amfetamine). Na weging op het politiebureau bleek het te gaan om ruim 40 kilo, met een waarde van enkele tonnen. De twee mannen die in huis waren, werden aangehouden.

De drugs zijn in beslag genomen. Ook nam de politie diverse spullen om speed te kunnen fabriceren, een mes en een patroonhouder in beslag.