Een kijkje in het hypermoderne magazijn met reserveonderdelen voor de F-35 straaljager

"Wij bevoorraden alle Europese F-35's. Denk aan Nederland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, België en straks ook Polen", zegt luitenant-kolonel Roberto Joannes van het 'Regional Warehouse' van Logistiek Centrum Woensdrecht.

Tussen de enorme stellingkasten zoeft een soort gerobotiseerde heftruck langs de talloze bakken met vliegtuig- en helikopteronderdelen.

F-16 eruit F-35 erin

Het aandeel reserve-onderdelen voor de F-35 zal snel gaan groeien, nu er ook steeds meer toestellen in Europa rond gaan vliegen. "We hebben nog ruimte genoeg voor de F-35. Maar in 2025 gaan de F-16's eruit, dus kunnen we op die plek onderdelen voor nieuwe toestellen leggen", vertelt Joannes.

In de video krijg je een kijkje in het magazijn voor straaljageronderdelen:

Er waren meer Europese landen die bij Amerikanen aanklopten om het magazijn voor JSF-reserveonderdelen te bouwen, maar die opdracht landde dus op Woensdrecht.

"Op één vlak zijn we heel goed in Nederland en dat is logistiek. Daarom hebben we dit gewonnen. We lopen eigenlijk op alle landen voor op met onze logistieke oplossingen", licht Rene de Koning van OneLogistics toe. Zijn bedrijf regelt alle vervoer tussen de leveranciers en de gebruikers van de F-35 straaljagers in Europa.

Kosten

Niet onbelangrijk voor het gebruik van de F-35 zijn de gebruikskosten. Want na de aanschaf, van zo'n 90 miljoenen per toestel, komen de kosten om het vliegtuig in de lucht te houden. "Hoe goedkoper en efficiënter wij het kunnen regelen, hoe goedkoper het vlieguur van het toestel", vertelt Joannes. "Wij zorgen dat leveren van onderdelen goedkoper, beter en sneller wordt, waardoor de gebruiker minder kosten betaalt", vult De Koning aan.