Mag die drone nu wel of niet over de gevangenis vliegen? We zochten het uit

Drones mogen in Nederland niet zomaar overal vliegen. Er zijn aparte regels voor particuliere en zakelijke gebruikers. Een regel die voor beide partijen geldt, is dat er niet gevlogen mag worden over 'aaneengesloten bebouwing'.

Een drone moet voor een gebied dat hieronder valt minimaal 50 meter afstand houden en mag niet hoger dan 150 meter vliegen. Maar welke gebieden er nu precies tot 'aaneengesloten bebouwing' worden gerekend, blijft vaag.

Risico's

Rob Engelaar uit Geldrop is fotograaf en was vrijdag 7 februari bij de PI in Vught om met zijn drone te filmen en foto's te maken. Hij is goed op de hoogte van de regels. Ook van de regels over aaneengesloten bebouwing. "Ik neem het liefst geen risico’s", vertelt hij. "Ik hield zelfs 300 meter afstand van de PI in plaats van de verplichte 50." Rob heeft zelfs een drone die blokkeert als hij te dicht bij een gevangenis komt.

Dronebeelden die Rob maakte van de PI Vught:

Rob vloog vrijdag zonder problemen met zijn drone rondom de gevangenis. Dat was afgelopen maandag wel anders. Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat er toen een drone over de PI Vught vloog. De angst bij overvliegende drones is met name dat ze smokkelwaar de gevangenismuren binnen krijgen.

Volgens de woordvoerder is het verboden met met drones over de PI te vliegen en is er daarom alarm geslagen. Er werd zelfs een helikopter ingezet om naar het apparaat te zoeken. Ondanks deze uitspraken is er geen wet te vinden die dit verbiedt. Er is geen wetgeving die zich specifiek richt op regels voor drones rondom gevangenissen.

Ontwikkeling

Het gebruik van drones is een ontwikkeling van de laatste jaren. Toen steeds meer mensen ermee gingen vliegen, kreeg het luchtruim ineens te maken met een nieuwe deelnemer. De overheid moest daarop ineens nieuwe regels gaan verzinnen. In die periode werd ook nog niet gedacht op welke manier de drones later gebruikt konden worden of op welke manier ze overlast konden gaan veroorzaken.

Wel heeft de overheid een kaart gepubliceerd waarop staat waar in Nederland met een drone gevlogen mag worden. Opvallend is dat de PI in Vught niet in de verboden zone valt. Gevangenissen in bijvoorbeeld Amsterdam dan weer wel, maar dit heeft eerder te maken met Schiphol. Drones kunnen het radarverkeer van vliegvelden verstoren.

Overzichtskaart vliegen met drones (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Onduidelijk

De drone-regels zijn dus ingewikkelder dan het lijkt. Wiebe de Jager is beheerder van de site Dronewatch.nl en denkt ook op landelijk niveau mee over de beleidsvorming voor de apparaten. Volgens hem zijn de huidige regels heel breed te interpreteren. "In de wet staan regels over de aaneengesloten bebouwing", zegt Wiebe. "Dan moet je denken aan bijvoorbeeld woonwijken of bedrijventerreinen. Maar de wet is niet heel duidelijk over wat voor gebouwen daar specifiek onder vallen. Er staat dus niets wat alleen over gevangenissen gaat."

Of een PI dus wél of niet onder de aaneengesloten bebouwing valt is twijfelachtig. Daarom kun je zelfs vraagtekens plaatsten of het überhaupt strafbaar is om over een gevangenis te vliegen. Want wie bepaalt nu bij wat voor gebouwen dat wel of niet mag?

Omroep Brabant heeft met twee ministeries contact gehad over het dronebeleid. Binnen de ministeries was veel onduidelijk en onbekend over dit onderwerp.