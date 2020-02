Boer Twan: 'Boeren moeten niet bij de pakken neerzitten'

De kalverhouderij van Twan kan met recht een familiebedrijf worden genoemd. Het begon bij zijn opa in 1978. “Hij startte een melkveehouderij. Ze hadden direct een droog jaar. Daar kwam later ook nog het melkquotum bovenop.” Het was toen ook geen makkie, wil hij maar zeggen. “Maar het bedrijf wist toch te groeien.”

Opgeven geen optie

Twan kreeg de touwtjes in handen, nadat zijn vader twee jaar geleden overleed: “Ons pap werd ziek in november 2017. Een half jaar later overleed hij. Hij was een man van weinig woorden en doorgaan. Opgeven was geen optie.”



En die instelling gaf hij over aan Twan. Waar steeds meer zonen en dochters uit familiebedrijven besluiten dat het boeren niet voor hen is - mede vanwege de strenge milieuregels - lag dat bij Twan anders.

Hij voelt zich boer in hart en nieren en wil absoluut niet stoppen. “Ik heb altijd al geweten dat ik boer wilde worden. Ik had ook van negen tot vijf kunnen werken, maar dat zit er bij mij niet in.”



Worstelen

“Het mooie van boeren vind ik dat je buiten bezig bent, en dat samen met de dieren.” Toch snapt ook hij dat veel boeren worstelen om hun hoofd boven water te houden. “Er zullen er verdwijnen, dat is gewoon een feit. Ik kom er genoeg tegen die zoiets hebben: ik ga al die investeringen niet meer doen. Veel ouderen van achterin de 50.”



Twan heeft besloten om die investeringen wél te doen. “Doordat zij stoppen komen er weer kansen voor mensen zoals ik.” Het plan: “We gaan een stal voor vijf á zeshonderd rosékalveren bijbouwen.” Het prijskaartje: “Zes á zeven ton. Dat is veel geld, maar ik heb nog de tijd om het terug te verdienen. En als je iets echt heel graag wilt, dan lukt het je. Zo denk ik erover.”

