Jay (19) speelde al vijftig keer voor FC Eindhoven, maar hij droomt van Liverpool

Hij omschrijft zichzelf als een defensieve middenvelder die goed aan de bal is, fysiek sterk is en ontzettend gedreven. “Ik geloof erin dat je je doelen kunt bereiken als je elke dag de volle 100 procent geeft en alles eruit probeert te halen.”

Droomclub

In het hedendaagse voetbal is er niets mis met ambities en dromen. Ook Idzes droomt hardop over zijn doelen als profvoetballer. “Het is niet zo dat ik helemaal heb uitgestippeld naar welke clubs ik allemaal ga. Maar voor mij is er maar één echte droomclub: Liverpool.”

De 19-jarige speler van FC Eindhoven weet dat een stap naar de Engelse top niet voor iedereen is weggelegd. “Ik moet de komende jaren stappen gaan zetten om mijn doel te kunnen bereiken. Natuurlijk moet ik nog van alles verbeteren, maar ik hoop dat we over tien jaar weer zo’n interview hebben, maar dat ik dan bij Liverpool speel.”

Doelpuntloos

Een van die dingen die Idzes moet verbeteren is het maken van doelpunten, niet geheel onbelangrijk in de voetballerij. Idzes speelde tot dusverre al meer dan vijftig duels voor FC Eindhoven, maar scoorde nog geen enkele keer. “Nee, dat kan eigenlijk echt niet”, zegt hij lachend. “Ik kom niet zo vaak in de positie om te scoren, maar daar moet verandering in komen.”

Oude bekenden

Voor Idzes wordt het vrijdagavond een speciaal duel, wanneer zijn FC Eindhoven het opneemt tegen Jong PSV, de club waar hij dus een deel van zijn opleiding genoot.

“Er zijn nog wel een aantal jongens daar met wie ik heb samen gespeeld”, zegt de defensieve middenvelder. “Tijn Daverveld, Rico Zeegers, Sekou Sidibe… Met al die gasten heb ik samen gespeeld. Leuk om ze weer te zien en te spreken, maar voor mij is het ook weer een moment om te meten hoe ik ervoor sta.”