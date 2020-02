Moeder in tranen: haar zoon krijgt geen boete, maar wel een strafblad door 'illegaal schommelen'

Op een zomerdag in 2018 schommelde Kees Jan, samen met zijn vriend Jop en een meisje uit Made, illegaal in een speeltuin aan Het Bolwerk in Breda. Twee handhavers gaven hen ieder een boeter van 57 euro. Het is na tien uur 's avonds namelijk niet toegestaan om daar te spelen. Ook was het drietal ouder dan de maximumleeftijd van 13 jaar. De regels stonden op een bordje, maar dat hadden de kinderen niet gezien.

De jongens hoeven de boetes niet te betalen, maar ze zijn wel schuldig verklaard. Dat betekent dat ze er een strafblad aan overhouden. Dat tot grote woede van Marleen van Boxel, de moeder van Kees Jan. De tranen springen in haar ogen. "Het gaat mij om het principe, ik vind het in en in triest dat ze geen blanco strafblad meer hebben."

Marleen van Boxel vertelt waarom het zo erg is dat haar zoon nu een strafblad heeft:

Kees Jan: "Het idee dat je de mogelijkheid hebt om je verhaal te vertellen is fijn. Dat je naar de rechtbank moet is wel overdreven. Ze hadden makkelijk kunnen besluiten om niet te vervolgen." In hun geval bleek de rechter daar niet voor te kiezen. "Ik zie een heel lichte overtreding. Je hebt het wel gedaan, het is strafbaar, maar er volgt geen straf."

Of het tweetal nog stappen gaat ondernemen weten ze nog niet. Deze uitspraak zagen ze namelijk niet aankomen. "Ik had verwacht dat hij ons helemaal vrij zou spreken."